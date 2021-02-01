Спасенных на самой высокой горе Шотландии альпинистов оштрафовали за нарушение локдауна

В Шотландии двух альпинистов, спасенных на самой высокой горе Бен-Невис, оштрафовали за нарушение карантинных правил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Мужчины проехали 161 км от района Глазго, чтобы добраться до Бен-Невиса. В субботу днем ​​они попали в затруднительное положение, и их пришлось спасать вертолетом береговой охраны Инвернесса и членам местной горноспасательной команды. Спасательная операция длилась 90 минут.

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Полиция Шотландии заявила, что мужчины не травмировались, но были оштрафованы за нарушение коронавирусных правил. Сумма штрафа не сообщается.

На всей материковой Шотландии вместе с Западными островами действуют жесткие ограничения четвертого уровня. Это означает, что люди могут покидать дом только с важной целью.

Для физических активностей, таких как ходьба, можно встречаться с еще одним человеком. Занятие должно начинаться и заканчиваться в одном и том же месте, люди могут удаляться на расстояние до 8 км от границы зоны своего местного самоуправления.

Как сообщалось ранее, в швейцарских Альпах двух туристов, которых накрыло лавиной, удалось спасти благодаря их собакам.