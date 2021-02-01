У Швейцарії врятували з-під лавини двох туристів завдяки їхнім собакам
У швейцарських Альпах двох туристів, яких накрило лавиною, вдалося врятувати завдяки їхнім собакам.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian з посиланням на повідомлення повітряної рятувальної служби Rega.
Лавина накрила двох туристів на маршруті у долині Аверс, що поблизу італійського кордону, близько 3 години дня. Люди виявилися повністю поховані під снігом, лише руки одного лишилися на поверхні.
Собакам, які були з ними, вдалося втриматись на поверхні, після чого вони почали гучно гавкати та бігати поруч із засипаними господарями.
Ця тривога привернула увагу іншої групи туристів на снігоступах, які йшли трохи далі і не бачили сходження лавини.
Приблизно за 20 хвилин вони прийшли на допомогу та відкопали постраждалих.
Обоє людей отримали незначні травми й переохолодження, їх забрали гелікоптером до лікарні.
Нагадаємо, днями у французьких Альпах врятували чоловіка, який потрапив під лавину і вижив після 2,5 годин під снігом, що рятувальники вважають дивом.