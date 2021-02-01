Снежные лавины в Австрии в выходные "похоронили" четырех человек

В эти выходные в Австрии сход нескольких лавин привел к гибели четырех человек.

Об этом сообщило агентство AFP, чье сообщение приводит издание Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Тела 37-летней женщины и 38-летнего мужчины были найдены до вечера воскресенья, сообщила в понедельник утром полиция Тироля.

В субботу погиб 16-летний лыжник из Германии. Лавина застала его на высоте 2,6 тысячи метров. У него не было специального устройства для передачи местоположения, которое бы позволило быстро его найти.

В тот же день возле горнолыжной станции Axamer Lizum погиб 48-летний австриец. Он оказался за пределами района, где было разрешено находиться людям.

Помимо лавин, которые привели к смертельным инцидентам, еще четыре сошли в Австрии в субботу, но не привели к жертвам, сообщила полиция.

Как сообщалось ранее, в швейцарских Альпах двух туристов, которых накрыло лавиной, удалось спасти благодаря их собакам.