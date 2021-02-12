В Британии темпы распространения вируса вернулись к "безопасным" впервые с июля

В Британии на прошлой неделе так называемый коэффициент воспроизводства вируса впервые за последние полгода был меньше 1.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на последние данные от органов здравоохранения, пишет "Европейская правда".

Коэффициент воспроизводства вируса, R value, показывает, сколько людей в среднем успевает заразить один больной.

Показатели, большие 1, считаются опасными - при таких условиях может происходить экспоненциальное увеличение количества заражений. Если же коэффициент меньше 1, это указывает на угасание эпидемии.

На прошлой неделе в Британии он составлял 0,7 - 1.

Это означает, что в среднем 10 больных передавали вирус дальше 7-9 другим людям.

Как сообщалось ранее, январь 2021 стал самым тяжелым месяцем эпидемии в Британии. На этот период пришлась почти треть всех госпитализаций с коронавирусом за время эпидемии.

Также за этот месяц зарегистрировали больше всего смертей среди больных COVID-19 по сравнению со всеми предыдущими.