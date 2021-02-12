У Британії темпи поширення вірусу повернулись до "безпечних" вперше з липня

У Британії так званий коефіцієнт відтворення вірусу вперше за останні пів року був меншим 1.

Про це повідомляє The Guardian, з посиланням на останні дані від органів охорони здоров’я, пише "Європейська правда".

Коефіцієнт відтворення вірусу, R value, показує, скількох людей в середньому встигає інфікувати один хворий.

Показники, більші 1, вважаються небезпечними - за таких умов може відбуватися експоненційне зростання кількості заражень. Якщо ж коефіцієнт менший 1, це вказує на спадання епідемії.

Протягом минулого тижня у Британії він коливався між 0,7 та 1.

Це означає, що в середньому 10 хворих передавали вірус далі 7-9 іншим людям.

Як повідомлялося раніше, січень 2021 року став найважчим місяцем епідемії у Британії. На цей період припала майже третина усіх госпіталізацій з коронавірусом за час епідемії.

Також за цей місяць зареєстрували найбільше смертей серед хворих на COVID-19, порівняно з усіма попередніми.