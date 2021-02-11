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В Британии треть госпитализаций с Covid-19 за время эпидемии пришлась на январь-2021

Четверг, 11 февраля 2021, 18:45

В Великобритании почти треть всех пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, были госпитализированы в январе 2021 года.

Как сообщает "Европейская правда", передает Sky News.

По данным Национальной службы здравоохранения, в 2020 году всего госпитализировали 242 307 пациентов  с коронавирусом.

В то же время, только за январь 2021 года в стационары поступило 101 956 больных с Covid-19.

 

Число людей, ожидающих в очереди на получение медицинских услуг в стационаре, также достигло 12-летнего максимума - это самый высокий показатель с апреля 2008 года.

В то же время данные показывают, что, несмотря на пандемию, пациенты с опасными заболеваниями или подозрением на них, такими как онкология, продолжают иметь доступ к скринингу и лечению.

Так, в декабре 2020 года было начато лечение почти 25 200 больных онкологическими заболеваниями. Это даже на 555 больше, чем в декабре 2019 года, до начала пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, январь 2021 года в Великобритании также стал месяцем с наибольшим числом смертей от коронавируса.

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