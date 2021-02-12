В Британии зараженных коронавирусом уже более 4 млн, вакцинированных первой дозой - 14 млн

Число людей, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса в Великобритании превысило 14 млн, тогда как общее подтвержденное число случаев заражения превысило 4 миллиона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Последние правительственные данные также показали, что за прошедшие 24 часа было зарегистрировано еще 758 смертей в связи с COVID-19 по сравнению с 678 смертельными случаями в четверг.

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С момента начала эпидемии в Британии после положительного результата теста на COVID-19 умерли 116 287 человек, при этом подтверждено 4 013 799 случаев заражения.

Между тем, еще 503 116 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, в результате чего общее количество вакцинированных составляет 14 012 224.

Эта новость появилась в тот день, когда было объявлено, что индекс R в Великобритании впервые с июля прошлого года упал ниже 1.