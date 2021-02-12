В Бельгии британский штамм коронавируса составляет треть положительных тестов

Британский штамм коронавируса находят в каждом третьем позитивном тесте в Бельгии.

Такие данные привел бельгийский кризисный центр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

"У нас продолжается медленный рост британского штамма, который наблюдается в нескольких соседних странах. Сейчас он достигает одного из трех случаев заражения. Южноафриканский вариант касается чуть менее 5% положительных тестов", - сказал представитель центра Ив Ван Латэм.

По данным экспертов, Бельгия все еще находится на плато заражения, хотя на этой неделе наблюдалось небольшое снижение госпитализаций и заражений.

"Наблюдается довольно обнадеживающий спад заражения и госпитализаций, но все еще существует некоторое давление на больницы, и оно может развиваться как в благоприятную, так и в неблагоприятную сторону", - сказал Латем.

Он отметил, что если принять во внимание очень холодную погоду, открытые школы и появление элементов, способствующих циркуляции вируса, ситуация относительно хорошая.

"Ежедневно происходит около 2000 новых случаев заражения, 125 случаев госпитализации и 40 смертей", - добавил Латэм.

Напомним, парикмахерские в Бельгии могут возобновить работу с 13 февраля в рамках ослабления коронавирусных ограничений.