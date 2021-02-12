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В Британії заражених коронавірусом вже понад 4 млн, вакцинованих першою дозою - 14 млн

П'ятниця, 12 лютого 2021, 18:38

Число людей, яким була введена перша доза вакцини від коронавірусу у Британії, перевищило 14 мільйонів, тоді як загальне підтверджене число випадків зараження перевищило 4 мільйони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Останні урядові дані також показали, що за минулі 24 години було зареєстровано ще 758 смертей у зв’язку з COVID-19 у порівнянні з 678 смертельними випадками в четвер.

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З моменту початку епідемії у Британії після позитивного результату тесту на COVID-19 померли 116 287 осіб, при цьому підтверджено 4 013 799 випадків зараження.

Тим часом,  ще 503 116 осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, в результаті чого загальна кількість вакцинованих становить 14 012 224.

Ця новина з'явилася в той день, коли було оголошено, що індекс R у Великій Британії вперше з липня минулого року впав нижче 1. 

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