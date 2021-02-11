В США показали новые видео со штурма Капитолия: видно, как близко к топ-чиновникам была толпа

В США опубликовали видеоматериалы, на которых видно, что в определенные моменты толпа сторонников Трампа в Капитолии были совсем рядом с членами Конгресса, в том числе вице-президентом Майком Пенсом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Видео предоставлено уполномоченными по вопросам импичмента от Демократической партии. Эти кадры опубликовали впервые с событий 6 января.

Из видеозаписи следует, что в определенные моменты вице-президент Майк Пенс был всего в нескольких десятках метров от протестующих. На схеме здания (1:10) местонахождение Майка Пенса обозначено оранжевым, протестующих и полицейского Гудмена - красным и голубым.

Сенаторам Митту Ромни от республиканцев и лидеру демократов Чаку Шумеру во время эвакуации пришлось разворачиваться и пойти по другому коридору, чтобы избежать встречи с толпой (этот момент можно увидеть на 2:00).

Толпу в коридоре в определенные моменты один на один сдерживал полицейский Капитолия Юджин Гудмен, медленно отступая перед людьми, которые кричали, что не вооружены, и продвигались вперед. Ему удалось заманить людей за собой и отвести их от двери, ведущей в Сенат.

Сотрудницы офиса Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей, успели забаррикадироваться в одной из комнат всего за 10 минут до того, как в этот коридор вломились протестующие.

В кадрах видно и Эшли Бэббит, которая впоследствии погибнет от пули полицейского.

Подробнее о беспрецедентных событиях 6 января читайте в материале "Европейской правды": Хаос ради Трампа: как фанаты президента США штурмовали Капитолий.