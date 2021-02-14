В Косово третьи за три года выборы в парламент

В Косово в воскресенье проходят досрочные выборы в парламент, уже третьи по счету за последние три года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Основанием для досрочных выборов стало решение Конституционного суда в декабре 2020 года о незаконности голосования за назначение правительства Авдуллы Хоти.

Опросы общественного мнения прогнозируют, что партия "Vetevendosje" выиграет от 45% до 55% голосов среди этнических албанцев, составляющих 90% от 1,9 миллиона населения. Хотя это было бы почти вдвое больше, чем результат на выборах 2019 года, партии все еще может понадобиться партнер для коалиции.

Лидер партии Альбин Курти, который занимал пост премьер-министра в течение пяти месяцев прошлого года, обязался бороться с широко распространенной коррупцией, а также пообещал не идти на компромиссы в диалоге с Сербией.

Если "Vetevendosje" не обеспечит большинство из 61 места, возможно, ей придется объединить усилия или с правящей Демократической лигой Косово (ЛДК), либо с оппозиционной Демократической партией Косово (ДПК) или Альянсом за будущее Косово (ААК).

За 120 мест в парламенте борются 1079 кандидатов из 28 политических сил. Большинство партий-участниц гонки - албанские, но есть и представляющие национальные меньшинства.

В частности, три партии, участвующие в выборах, представляют сербскую общину Косово: Сербский список, Общественная инициатива "За свободу, справедливость и выживания" и Сербский демократический альянс.

Из общего количества мест в парламенте Косово 20 отведено для депутатов от национальных меньшинств, из них 10 - для сербов, и еще 10 - для представителей других национальных общин, проживающих в Косово.