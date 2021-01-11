В Косове назначили досрочные выборы после решения КС о нелегитимности правительства

Исполняющая обязанности президента Косова Вйоса Османи объявила о роспуске парламента и назначила досрочные выборы на 14 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Новые выборы станут третьими парламентскими выборами в Косове за последние три года.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в конце прошлого года Конституционный суд Косова признал незаконным голосование за назначение правительства 3 июня 2020 года.

Правительство во главе с Авдуллой Хоти получил поддержку 61 депутата в парламенте Косова из 120. Но результативное голосование стало возможным благодаря голосу депутата Этема Арифи, который в то время был осужден за коррупцию и по закону не имел права на депутатский мандат.

Соответственно, КС определил, что решение парламента Косова по утверждению правительства не соответствует Конституции, поскольку фактически правительство не набрало большинства голосов.