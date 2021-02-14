У Косові треті за три роки вибори до парламенту

У Косові в неділю проходять дострокові вибори до парламенту, вже треті за рахунком за останні три роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Підставою для дострокових виборів стало рішення Конституційного суду у грудні 2020 року про незаконність голосування за призначення уряду Авдулли Хоті.

Опитування громадської думки прогнозують, що партія "Vetevendosje" виграє від 45% до 55% голосів серед етнічних албанців, які становлять 90% від 1,9 мільйона населення. Хоча це було б майже вдвічі більше, ніж результат на виборах 2019 року, партії все ще може знадобитися партнер для коаліції.

Лідер партії Альбін Курті, який обіймав посаду прем'єр-міністра протягом п'яти місяців минулого року, зобов'язався боротися з широко розповсюдженою корупцією, а також пообіцяв не йти на компроміси в діалозі із Сербією.

Якщо "Vetevendosje" не забезпечить більшість із 61 місця, можливо, їй доведеться об'єднати зусилля або з правлячою Демократичною лігою Косово (ЛДК), або з опозиційною Демократичною партією Косово (ДПК) або Альянсом за майбутнє Косово (ААК) .

За 120 місць у парламенті змагаються 1079 кандидатів з 28 політичних сил. Більшість партій-учасниць перегонів - албанські, але є і ті, що представляють національні меншини.

Зокрема, три партії, що беруть участь у виборах, представляють сербську громаду Косова: Сербський список, Громадська ініціатива "За свободу, справедливість та виживання" та Сербський демократичний альянс.

Із загальної кількості 120 місць у парламенті Косова 20 відведено для депутатів від національних меншин, з них 10 - для сербів, та ще 10 - для представників інших національних громад, що проживають у Косові.