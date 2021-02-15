В Польше прокомментировали возможную перепродажу Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Польша получила запрос от Украины относительно перепродажи вакцин от коронавируса, но пока никаких поставок не происходило.

Об этом заявила представитель Минздрава Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Польша на сегодняшний день никому не перепродавала вакцины", - сообщило представительница министерства в воскресенье, комментируя заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что Комиссия помогает Польше в перепродаже для Украины 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Однако Министерство здравоохранения подтвердило, что оно получило предложение от Украины о перепродаже определенного количества доз.

В Минздраве также заверили, что дозы для продажи в Украину не будут поступать из запасов, изначально предназначенных для польских граждан, включенных в национальную программу вакцинации.

Соглашения ЕС о закупках допускают бесприбыльную перепродажу, заявил Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе, проведенной совместно с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В рамках программы COVAX Украина получит 117 000 доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 миллионов доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия.

Украина также закупила дозы вакцины китайского CoronaVac, разработанной Sinopharm.