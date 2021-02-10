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Польша перепродаст 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине - Еврокомиссия

Среда, 10 февраля 2021, 15:58

Европейская комиссия помогает Польше перепродать 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе в среду, сообщает "Европейская правда".

По его словам, закупочное соглашение ЕС помогает перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе.

"Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС", - сообщил Домбровскис.

Он добавил, что ожидает начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, первой вакциной в Украине будет препарат от производителя Pfizer - 200 000 для медиков, а потом миллион - "скорее всего, AstraZeneca".

Зеленский заявил, что планирует вакцинироваться во время второй волны вакцинации вместе с военными, но готов сделать это и раньше.

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