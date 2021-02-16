Джонсон рассчитывает, что нынешний локдаун в Британии станет последним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что текущий национальный карантин "будет последним", но предупредил, что он не может дать гарантий быстрого возвращения к обычной жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Джонсон, который, как ожидается, представит "дорожную карту" отмены ограничений 22 февраля, сказал, что, хотя есть "основания для уверенности" в снижении показателей инфицирования и более 15 млн человек получили первую дозу вакцины, любое открытие общества и экономики должно быть постепенным.

Читайте также В Англии обязательные "карантинные" гостиницы за 1750 фунтов приняли первых путешественников

"Мы хотим, чтобы прогресс был осторожным, но также необратимым", - сказал Джонсон.

Он добавил, что правительству еще предстоит получить ключевые данные о влиянии британской программы вакцинации на уровень инфицирования и госпитализации.

На вопрос, может ли он гарантировать, что этот локдаун, начавшийся в начале января, будет последним, премьер сказал: "Нет, я не могу дать эту гарантию, конечно, нет, потому что мы боремся с природой, с болезнью, которая способна мутировать и меняться".

В минувшие выходные Британия в целом достигла своей цели - предложить первую дозу вакцины 15 миллионам человек в первых четырех приоритетных группах. Джонсон сказал, что 90% людей старше 70 лет получили прививки.

Однако успех внедрения вакцины привел к тому, что некоторые депутаты потребовали от Джонсона гарантии отмены всех ограничений до мая.