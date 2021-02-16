Джонсон розраховує, що нинішній локдаун у Британії стане останнім

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сподівається, що поточний національний карантин "буде останнім", але попередив, що він не може дати гарантій до швидкого повернення до звичайного життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Джонсон, який, як очікується, представить "дорожню карту" скасування обмежень 22 лютого, сказав, що, хоча є "підстави для впевненості" в зниженні показників інфікування і понад 15 мільйонів осіб отримали першу дозу вакцини, будь-яке відкриття суспільства і економіки повинно бути поступовим.

"Ми хочемо, щоб прогрес був обережним, але також незворотнім", - сказав Джонсон.

Він додав, що уряду ще належить отримати ключові дані про вплив британської програми вакцинації на рівень інфікування і госпіталізації.

На питання, чи може він гарантувати, що цей локдаун, що почався на початку січня, буде останнім, прем'єр сказав: "Ні, я не можу дати цю гарантію, звичайно, ні, тому що ми боремося з природою, з хворобою, яка здатна мутувати і змінюватися".

У минулі вихідні Британія в цілому досягла своєї мети - запропонувати першу дозу вакцини 15 мільйонам осіб в перших чотирьох пріоритетних групах. Джонсон сказав, що 90% людей старше 70 років отримали щеплення.

Однак успіх впровадження вакцини призвів до того, що деякі депутати зажадали від Джонсона гарантії скасування всіх обмежень до травня