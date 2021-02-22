Боррель: Россия избрала курс конфронтации, ЕС подготовит ответ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ожидает единства стран-членов при обсуждении в понедельник ответа Евросоюза на арест оппозиционера Алексея Навального и подавление мирных митингов в России.

Об этом Боррель сказал, прибыв на заседание совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Понятно, что Россия находится на конфронтационном курсе с ЕС. По делу господина Навального - это грубый отказ уважать обязательства, включая отказ принять во внимание решение Европейского суда по правам человека. На совете министров иностранных дел состоится важная дискуссия о том, как реагировать на это", - заявил Боррель.

Читайте также Глава МИД Люксембурга считает, что отношения с РФ еще не достигли дна

Он выразил надежду на единство и решимость стран-членов.

Перед встречей министров иностранных дел главный дипломат Люксембурга Жан Ассельборн объявил о новых санкциях против России из-за дела критика Кремля Алексея Навального.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг накануне выразил надежду, что новые санкции будут поддержаны широким большинством.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, который был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Посол РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия примет ответные меры, если Евросоюз пойдет на новые санкции.