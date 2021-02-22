Глава МЗС Люксембургу вважає, що відносини з РФ ще не досягли дна

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн анонсував нові санкції ЄС проти Росії, водночас висловивши скепсис щодо того, що вони матимуть вплив на РФ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це Ассельборн сказав у інтерв’ю виданням медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland.

Перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок головний дипломат Люксембургу Жан Ассельборн оголосив про нові санкції проти Росії через справу критика Кремля Алексєя Навального. За його словами, ЄС не повинен миритися з порушеннями прав людини.

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"У цьому питанні не буде умиротворення", - сказав дипломат.

Водночас міністр скептично оцінив вплив нових санкцій на Росію. Відносини між ЄС і Росією перебувають у серйозній кризі після анексії Криму в 2014 році, утім, на його думку, вони "ще не досягли дна".

"На жаль, здається, ми ще не досягли найнижчої точки", - сказав Ассельборн.

Нагадаємо, обговорення нових санкцій відбувається після того, як главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити Євросоюз.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їхню участь у протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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