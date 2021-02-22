Глава МИД Люксембурга считает, что отношения с РФ еще не достигли дна

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн анонсировал новые санкции ЕС против России, одновременно выразив скепсис по поводу того, что они будут иметь влияние на РФ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом Ассельборн сказал в интервью изданию медиагруппы Redaktions Netzwerk Deutschland.

Перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник главный дипломат Люксембурга Жан Ассельборн объявил о новых санкциях против России из-за дела критика Кремля Алексея Навального. По его словам, ЕС не должен мириться с нарушениями прав человека.

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"В этом вопросе не будет примирения", - сказал дипломат.

В то же время министр скептически оценил влияние новых санкций на Россию. Отношения между ЕС и Россией находятся в серьезном кризисе после аннексии Крыма в 2014 году, впрочем, по его мнению, они "еще не достигли дна".

"К сожалению, кажется, мы еще не достигли самой низкой точки", - сказал Ассельборн.

Напомним, обсуждение новых санкций происходит после того, как глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля резко раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал совместную пресс-конференцию, чтобы унизить Евросоюз.

Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов Польши, Германии и Швеции якобы за их участие в протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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