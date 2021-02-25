Кризис в Армении: премьер-министр объявил об увольнении главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении уволить главу Генштаба Армении Оника Гаспаряна, который в четверг потребовал отставки Пашиняна.

Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Решение Пашиняна последовало за заявлением высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьера.

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По словам Пашиняна, он решил уволить начальника Генштаба и его первого заместителя, а министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей.

В ходе прямого эфира Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики, назвав требование военных "попыткой переворота".

"Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решение снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас важнейшая задача - сохранение гражданской и народной власти", - заявил он.

Пашинян заявил, что взял на себя всю ответственность за то, что произошло в войне в Нагорном Карабахе, отметив, однако, что сейчас сложилась ситуация, в которой к высокопоставленным военным возникли некоторые вопросы у общества, и "этих вопросов избежать невозможно".

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Ожидается, что Пашинян выступит с речью на площади Республики в Ереване в 16:00.

В четверг 25 февраля генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство отныне не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.