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В Ереване протестующие перекрыли улицы, требуя отставки премьера

Четверг, 25 февраля 2021, 09:33

В Ереване протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с утра 25 февраля проводят акции протеста, перекрывая улицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Члены оппозиционного "Движения за спасение Отечества" заранее не объявляют место и время акций неповиновения.

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Позже сотрудники полиции по громкоговорителю объявляли, что действия по перекрытию улиц не соответствуют законодательству, и призывали разблокировать движение, сообщает портал News.am. Через некоторое время граждане разблокировали улицы.

Накануне протестующие проводили протестные марши к университетам.

20 февраля "Движение за спасение Отечества" возобновило акции протеста. Лидеры движения заявили о начале нового этапа борьбы и пообещали, что отныне акции протеста и неповиновения будут проводиться ежедневно.

"Движение за спасение Отечества", в которое входят более полутора десятка политических партий, добивается отставки премьер-министра Никола Пашиняна и избрания бывшего министра обороны и премьер-министра Армении Вазгена Манукяна временным премьер-министром для формирования переходного правительства, чтобы через год организовать внеочередные выборы.

Оппозиционные партии заявляют, что не воспринимают проведения внеочередных выборов, если их организуют премьер-министр Никол Пашинян или его политическая команда, поскольку, как утверждают они, такие выборы нынешняя власть фальсифицирует.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в поражении в войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

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