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МИД просит мир усилить давление на Россию для деоккупации Крыма

Пятница, 26 февраля 2021, 09:49

Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к деоккупации Крыму.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, сообщает "Европейская правда".

Украина благодарна союзникам и партнерам за последовательную и действенную поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности, отмечается в заявлении.

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"Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений", - отметили в МИД.

Украина продолжает консолидировать международные усилия, чтобы добиться полной деоккупации Крыма и Севастополя и привлечения России к ответственности за ее преступления, подчеркнули в министерстве.

"С этой целью Украина создает Крымскую платформу - новый международный координационный формат - и призывает всех партнеров присоединиться к ней. Совместными усилиями мы восстановим справедливость и стабильность. Крым - это Украина", - резюмировали в МИД.

Напомним, в седьмую годовщину оккупации Крыма Государственный департамент США призвал Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, агрессию на Донбассе и освободить всех политзаключенных.

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