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МЗС просить світ посилити тиск на Росію для деокупації Криму

П'ятниця, 26 лютого 2021, 09:49

Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до деокупації Криму.

Про це йдеться в коментарі МЗС України до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, повідомляє "Європейська правда".

Україна вдячна союзникам і партнерам за послідовну й дієву підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності, відзначається у заяві.

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"Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень", - наголосили в МЗС.

Україна продовжує консолідувати міжнародні зусилля, щоб добитися повної деокупації Криму й Севастополя та притягнення Росії до відповідальності за її злочини, підкреслили у міністерстві.   

"З цією метою Україна створює Кримську платформу - новий міжнародний координаційний формат - й закликає всіх партнерів приєднатися до неї. Спільними зусиллями ми відновимо справедливість і стабільність. Крим – це  Україна", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо, у сьому річницю окупації Криму Державний департамент США закликав Росію негайно припинити окупацію Криму, агресію на Донбасі та звільнити усіх політв’язнів.

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