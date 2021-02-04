В Британии вакцину вкололи 103-летней женщине, пережившей эпидемию "испанки"

В Уэльсе вакцину от коронавируса получила 103-летняя Хильда Ричардс, первые годы жизни которой пришлись на эпидемию испанского гриппа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Хильда Ричардс, мать троих детей и бабушка четырех внуков и четырех правнуков, родилась в ноябре 1917 года, во время Первой мировой войны и за три месяца до вспышки "испанки", которая в течение 1918 - начале 1920 годов унесла миллионы жизней во всем мире.

Впоследствии, в годы Второй мировой войны, она стала медсестрой в военном госпитале и заботилась о раненых в битве за Дюнкерк.

Хильда Ричардс - одна из немногих людей, которые за свою жизнь видели две пандемии.

Фото: Mandy Jones

Госпожа Хильда получила вакцину в доме престарелых, где проживает в последнее время.

"Я после этого чувствую себя хорошо и рада, что вакцинировалась... Я была в очень юных годах, когда свирепствовала "испанка", но люди много говорили об этом, когда я подрастала. Говорили, что она забрала столько же людей, как и война. Жаль, что сейчас происходит нечто похожее", - рассказала она репортерам.

Секретом своего долголетия госпожа Хильда считает небольшую дозу виски, которую каждое утро добавляет к утреннему чаю.

По оценкам, во время четырех волн испанского гриппа переболели около 500 млн человек во всем мире. Пандемия унесла жизни более 50 миллионов человек.

В Британии количество смертей от коронавируса с начала эпидемии уже превысило 100 000, что является наибольшим показателем в Европе.