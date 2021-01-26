Британія першою в Європі підтвердила 100 000 смертей від коронавірусу

Велика Британія стала першою європейською країною, в якій офіційно зареєстровано понад 100 000 смертей від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Британія - п'ята країна у світі, яка досягла цього трагічного показника після США, Бразилії, Індії та Мексики. У Британії зараз найвищий рівень смертності від коронавірусу на мільйон осіб серед усіх країн світу.

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За тиждень, що закінчився 15 січня, Управління національної статистики зареєструвало 7776 смертей, коли вірус був згаданий у свідоцтві про смерть, в результаті чого загальна кількість з початку пандемії склала 103 602 особи.

Уряд використовує показник смертей, що сталися протягом 28 днів після позитивного тесту, який трохи нижчий і становить 98 531 станом на понеділок.

У квітні минулого року у Британії було зареєстровано понад 9000 смертей від коронавірусу за два тижні, але не було інших тижнів, коли б кількість смертей перевищувала 7000, нагадує ВВС.

У дев'яти з десяти свідоцтв про смерть, в яких згадується коронавірус, Covid зареєстрований як причина смерті.

Більшість смертей припадає на старші вікові групи - майже три чверті померлих від вірусу були старше 75 років. Кожна третя смерть припадала на жителів будинків для людей похилого віку.

Як повідомлялося, уряд Британії планує запровадити нове правило про самоізоляцію мандрівників з країн підвищеного ризику у готелях, сподіваючись таким чином запобігти поширенню мутованих штамів коронавірусу.