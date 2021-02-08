Лавров на переговорах с Венгрией обвинил в краже переводчицу Сийярто

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ворами членов делегации венгерского министра Петера Сийярто после того, как его переводчица взяла ручку, чтобы записать заявления министров.

Об этом сообщает "Европейская правда"

Видео, которое зафиксировало эти слова, было размещено на facebook-странице МИД РФ еще 22 января, но долгое время оставалось незамеченным, поскольку Лавров сказал это по-русски, и венгерская аудитория его не поняла.

Инцидент произошел во время трансляции протокольной части встречи министров в рамках визита Сийярто в Москву. Венгерская делегация зашла в зал и заняла места за столом переговоров; рядом с главой МИД Венгрии села его переводчица, взяла со стола ручку и дальше отклонилась от стола, чтобы отложить сумку, которая была у нее в руках.

Впрочем, Лавров, не замечая, что его микрофон уже включен, негромко сказал: "(Начинают) ручки сразу воровать". Далее на видео видно, что она этой ручкой записывает за Лавровым его слова, чтобы переводить их на венгерский.

Впрочем, эти слова не были переведены, и венгерские СМИ обратили внимание на этот инцидент только через неделю. МИД Венгрии, которое цитирует Telex, в комментарии заверил, что никакой кражи не было, а министр Лавров, несмотря на "чрезвычайно дружеские личные отношения с Сийярто... пошутил в начале встречи". В Будапеште не считают, что это должно изменить отношение к России.