Лавров на переговорах з Угорщиною звинуватив у крадіжці перекладачку Сійярто

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров назвав крадіями членів делегації угорського міністра Петера Сійярто після того, як його перекладачка взяла ручку для нотування заяв міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відео, яке зафіксувало цю заяву, було розміщене на facebook-сторінці МЗС РФ ще 22 січня, але довгий час лишалося непоміченим, оскільки Лавров сказав це російською, і угорська аудиторія його не зрозуміла.

Інцидент стався під час трансляції протокольної частини зустрічі міністрів, в рамках візиту Сійярто до Москви. Угорська делегація зайшла до зали та зайняла місця за столом переговорів; поруч із очільником МЗС Угорщини сіла його перекладачка, яка взяла зі столу ручку і далі відхилилася від столу, щоби відкласти сумку, що була у неї в руках.

Втім, Лавров, не зауваживши, що його мікрофон вже увімкнений, негучно сказав: "(Починають) ручки відразу красти". Далі на відео видно, що вона цією ручкою занотовує за Лавровим його слова, щоби перекладати їх угорською.

Втім, ці слова не були перекладені, і угорські медіа звернули увагу на цей інцидент лише через понад тиждень. МЗС Угорщини, яке цитує Telex, у коментарі запевнило, що жодної крадіжки не було, а міністр Лавров, зважаючи, на "надзвичайно дружні особисті відносини з Сійярто... пожартував на початку зустрічі". У Будапешті не вважають, що це має змінити ставлення до Росії.

Як повідомлялося, минулого тижня під час візиту до РФ шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля Лавров також намагався принизити свого співрозмовника. Детальніше про це у статті "Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС"

Згодом Боррель визнав провал своєї зустрічі з Лавровим.