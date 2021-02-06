Премьер Литвы: РФ использует свою вакцину как оружие в гибридной войне

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Россия использует вакцину "Спутник V" в качестве гибридного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

"Говорят," Спутник V "- это хорошо, но Путин не хочет использовать ее как лекарство для российского народа - он предлагает ее миру как еще одно гибридное оружие для воплощения принципа "разделяй и властвуй". В этом нет ни ничего нового, ни полезного для человечества"- написала Шимоните.

They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people - he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule.



This is neither news nor good for mankind. — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) February 5, 2021

Накануне в Москве высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель выразил надежду, что российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что не будет против использования российской вакцины, если она получит одобрение европейского регулятора.

Согласно результатам испытаний, опубликованным в медицинском журнале The Lancet во вторник, эффективность российской вакцины составила более 91%.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили, что провели переговоры с производителем российской вакцины "Спутник V", но пока не получили документов, необходимых для ее утверждения.