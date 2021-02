Премьер Литвы: РФ использует свою вакцину как оружие в гибридной войне

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Россия использует вакцину "Спутник V" в качестве гибридного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

"Говорят," Спутник V "- это хорошо, но Путин не хочет использовать ее как лекарство для российского народа - он предлагает ее миру как еще одно гибридное оружие для воплощения принципа "разделяй и властвуй". В этом нет ни ничего нового, ни полезного для человечества"- написала Шимоните.

They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people - he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule.



This is neither news nor good for mankind.