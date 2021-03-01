У Пашиняна объяснили заявление о неэффективных российских "Искандерах"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намекнул на неэффективность нового российского ракетного комплекса "Искандер" из-за того, что ему предоставили неверную информацию.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом сказала пресс-секретарь премьера Мане Геворкян в комментарии агентству "Арменпресс".

По ее словам, Пашинян и президент РФ обсуждали в том числе этот вопрос во время телефонного разговора 25 февраля.

"После сравнения имеющихся фактов, премьер-министр Армении пришел к выводу, что по поводу этой ситуации ему неправильно доложили", - сказала она.

Геворкян добавила, что заявление Пашиняна "не имеет никакого отношения к наполнению и качеству армяно-российских отношений в сферах военного и военно-промышленного сотрудничества".

"Не вызывает сомнений и то, что российское оружие - одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с РФ в сфере военной промышленности и высоких технологий и собирается предпринимать шаги для его дальнейшего углубления", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, именно заявление Пашиняна о якобы неэффективности российских "Искандеров" стало "спусковым крючком" для обострения политического кризиса.

Экс-президент Серж Саргсян заявил, что Армения должна была бы задействовать "Искандеры" в первые дни войны в Карабахе. Пашинян на это ответил, что ракеты продемонстрировали слабую эффективность - "не взорвались, или взорвались на 10%".

Заместитель начальника Генштаба заявил, что это "невозможно", а делать такие заявления "несерьезно" - и в тот же день был отправлен в отставку.

После этого Генштаб обнародовал заявление с требованием отставки Никола Пашиняна. Пашинян назвал это попыткой переворота и подал президенту на подпись указ об увольнении уже начальника Генштаба. Президент отказался его подписывать.

В Минобороны РФ заявили, что во время боевых действий в Карабахе "Искандеры" вообще не применялись.

Подробнее о кризисе в Армении - в статье Ультиматум для Пашиняна: избежит ли Армения военного переворота