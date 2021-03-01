У Пашиняна пояснили заяву про неефективні російські "Іскандери"

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян натякнув на неефективність новітнього російського ракетного комплексу "Іскандер" через те, що йому надали неправильну інформацію.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це сказала прессекретар прем’єра Мане Геворкян у коментарі агентству "Арменпресс".

За її словами, Пашинян та президент РФ обговорювали у тому числі це питання під час телефонної розмови 25 лютого.

"Після порівняння наявних фактів, прем’єр-міністр Вірменії дійшов висновку, що з приводу цієї ситуації йому неправильно доповіли", - сказала вона.

Геворкян додала, що заява Пашиняна "не має жодного відношення до наповнення та якості вірменсько-російських відносин у сфері військової та військово-промислової співпраці".

"Не викликає сумнівів і те, що російська зброя - одна з найкращих у світі. Республіка Вірменія продовжує тісну співпрацю з РФ у сфері військової промисловості та високих технологій і збирається вживати кроків для його подальшого поглиблення", - додала прессекретар.

Нагадаємо, саме заява Пашиняна про нібито неефективність російських "Іскандерів" стала "спусковим гачком" для загострення політичної кризи.

Експрезидент Серж Саргсян заявив, що Вірменія повинна була б задіяти "Іскандери" у перші дні війни в Карабаху. Пашинян на це відповів, що ракети продемонстрували слабку ефективність - "не вибухнули, або вибухнули на 10%".

Заступник начальника Генштабу заявив, що це "неможливо", а робити такі заяви "несерйозно" - і того ж дня був відправлений у відставку.

Після цього Генштаб оприлюднив заяву з вимогою відставки Нікола Пашиняна. Пашинян назвав це спробою перевороту та подав президентові на підпис указ про звільнення вже начальника Генштабу. Президент відмовився його підписувати.

У Міноборони РФ заявили, що під час бойових дій у Карабаху "Іскандери" взагалі не застосовувалися.

Детальніше про кризу в Вірменії - у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.