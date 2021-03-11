США продолжат бороться против достройки "Северного потока-2" - Блинкен

Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы - против, и мы продолжим выступать против", - подчеркнул Блинкен.

По его словам, на данный момент Госдепартамент проверяет возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в его строительстве, в частности оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, которая еще не попала под ограничительные меры.

"Мы продолжаем процесс определения возможных дальнейших санкций", - заверил госсекретарь.

На этой неделе республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей обратились к Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции против организаций, связанных со строительством газопровода "Северный поток 2".

В феврале США внесли в еще один санкционный список судно-трубоукладчик "Фортуна", которое участвует в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".