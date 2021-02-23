В США одобрили новые санкции против корабля, строящего "Северный поток-2"

Соединенные Штаты Америки внесли в еще один санкционный список судно-трубоукладчик "Фортуна", которое участвует в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Сообщение об этом размещено на сайте Минфина США, пишет "Европейская правда".

Судно и его владелец, компания "КВТ-Рус", попавших под санкции, предусмотренные законом PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".

В середине января 2021 года их внесли в другой санкционный список в рамках закона CAATSA "О противодействии противникам Америки с помощью санкций".

Напомним, на днях Украина и Польша вместе призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2".

На прошлой неделе Государственный департамент США в докладе Конгрессу не предложил новых санкций против участников строительства газопровода "Северный поток-2" - только те, которые были определены предыдущей администрацией.

Трубопровод закончен более чем на 90%, и компания "Газпром" и ее западные партнеры надеются закончить его в этом году.

Впрочем, в "Газпроме" начали признавать, что для проекта появились риски.