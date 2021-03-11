США продовжать боротися проти добудови "Північного потоку-2" - Блінкен

Сполучені Штати продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми - проти і ми продовжимо виступати проти", - наголосив Блінкен.

За його словами, на даний момент Держдепартамент перевіряє можливість введення санкцій стосовно компаній, що беруть участь в його будівництві, зокрема оператора газопроводу, компанії Nord Stream 2 AG, яка ще не потрапила під обмежувальні заходи.

"Ми продовжуємо процес визначення можливих подальших санкцій", - запевнив держсекретар.

Цього тижня республіканці в комітеті із закордонних справ Палати представників звернулися до Блінкена із закликом ввести додаткові санкції проти організацій, пов'язаних з будівництвом газопроводу "Північний потік 2".

У лютому США внесли у ще один санкційний список судно-трубоукладач "Фортуна", що бере участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".