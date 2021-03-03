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Посол Британии заверила, что купленная Украиной вакцина Covishield идентична AstraZeneca

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Посол Британии заверила, что купленная Украиной вакцина Covishield идентична AstraZeneca

Среда, 3 марта 2021, 10:54

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

"Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", - написала Симмонс.

Как известно, Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.

Также в течение первого полугодия в Украину может поступить от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

Напомним, Канада официально зарегистрировала для использования вакцину Covishield, которая производится в Индии.

Канадское правительство заказало 2 миллиона доз вакцины Covishield, которая прибудет из Индии в ближайшие недели.

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