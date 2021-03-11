США не поставят ЕС вакцины AstraZeneca в ближайшее время - СМИ

Вашингтон сообщил Европейскому Союзу, что ему не следует ожидать получения вакцины AstraZeneca американского производства в ближайшее время.

Об этом агентству Reuters сообщили в четверг два источника в ЕС, пишет "Европейская правда".

"США сказали, что у них нет возможности поставлять вакцины AstraZeneca в ЕС", - заявил высокопоставленный чиновник, имеющий непосредственное отношение к этим переговорам.

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Компания AstraZeneca сообщила ЕС в начале этого года, что сократит свои поставки во втором квартале как минимум наполовину до менее чем 90 млн доз.

Однако позже AstraZeneca предложила частично восполнить пробел вакцинами, изготовленными за пределами Европы, в том числе в Соединенных Штатах.

Высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что Еврокомиссия заявила дипломатам стран-членов на встрече в Брюсселе в среду, что ЕС не следует ожидать любого экспорта из США "в этот момент".

"В основном ситуация такова, что любой экспорт - дело сложное, но есть желание поговорить", - сказал дипломат.

Новость из США может осложнить планы вакцинации в Евросоюзе, который с января борется с задержками поставок вакцин.