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Еврокомиссия одобрила применение четвертой вакцины в ЕС

Четверг, 11 марта 2021, 18:51

Еврокомиссия одобрила использование в Евросоюзе вакцины от коронавируса компании Janssen, которая принадлежит американской Johnson&Johnson.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис, пишет "Европейская правда".

"Еврокомиссия предоставила условное разрешение для допуска на рынок вакцины Johnson&Johnson против COVID-19. Четыре вакцины теперь доступны для граждан в Европе и за ее пределами. Мы будем продолжать работать с компанией, чтобы гарантировать максимальную бесперебойность поставок", - написала она в своем Twitter.

Еврокомиссия предоставила разрешение после того, как вакцину одобрило Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Вакцина от COVID-19 Janssen - четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения коронавируса.

Ранее регулятор ЕС уже одобрил вакцины BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Вакцина Janssen отличается от других утвержденных вакцин, поскольку требует введения только одной дозы.

Евросоюз уже заказал 400 млн доз этой вакцины. 

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