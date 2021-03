Еврокомиссия одобрила применение четвертой вакцины в ЕС

Еврокомиссия одобрила использование в Евросоюзе вакцины от коронавируса компании Janssen, которая принадлежит американской Johnson&Johnson.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис, пишет "Европейская правда".

"Еврокомиссия предоставила условное разрешение для допуска на рынок вакцины Johnson&Johnson против COVID-19. Четыре вакцины теперь доступны для граждан в Европе и за ее пределами. Мы будем продолжать работать с компанией, чтобы гарантировать максимальную бесперебойность поставок", - написала она в своем Twitter.

✅ @EU_Commission has granted conditional marketing authorisation to the @JNJNews #COVID19 vaccine.



📍Four vaccines are now available for citizens in Europe and beyond. We will continue working with the company to ensure that deliveries will be as seamless as possible.