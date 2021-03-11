Еврокомиссия одобрила применение четвертой вакцины в ЕС
Еврокомиссия одобрила использование в Евросоюзе вакцины от коронавируса компании Janssen, которая принадлежит американской Johnson&Johnson.
Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис, пишет "Европейская правда".
"Еврокомиссия предоставила условное разрешение для допуска на рынок вакцины Johnson&Johnson против COVID-19. Четыре вакцины теперь доступны для граждан в Европе и за ее пределами. Мы будем продолжать работать с компанией, чтобы гарантировать максимальную бесперебойность поставок", - написала она в своем Twitter.
✅ @EU_Commission has granted conditional marketing authorisation to the @JNJNews #COVID19 vaccine.— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) March 11, 2021
📍Four vaccines are now available for citizens in Europe and beyond. We will continue working with the company to ensure that deliveries will be as seamless as possible.
Еврокомиссия предоставила разрешение после того, как вакцину одобрило Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).
Вакцина от COVID-19 Janssen - четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения коронавируса.
Ранее регулятор ЕС уже одобрил вакцины BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Вакцина Janssen отличается от других утвержденных вакцин, поскольку требует введения только одной дозы.
Евросоюз уже заказал 400 млн доз этой вакцины.