Скандал с вакциной "Спутник" в Словакии: коалиционная партия требует отставки премьера

В Словакии коалиционная партия SAS выдвинула требование об отставке премьера Игоря Матовича до 24 марта, а в противном случае угрожает выйти из коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Noviny.

Ультиматум от SAS появился несмотря на то, что отставка министра здравоохранения Марека Крайчи на прошлой неделе казалось уже открыла путь к выходу из политического кризиса.

Лидер SAS, нынешний министр экономики Ричард Сулик. заявил, что Игорь Матович и предыдущий глава Минздрава провалили борьбу с эпидемией и назвал политику премьера "хаосом".

"Этот премьер разделяет общество, он в конфликте с президентом, с учеными, с местной властью и медиа ... Мы дальше не можем поддерживать правительство Матовича", - заявил Сулик.

При этом, партия выступает против досрочных выборов и не требует отдать пост премьера другой политсиле.

"Мы не ставим под сомнение, что должность премьера принадлежит OĽaNO, и если они выдвинут достойного кандидата, например министра финансов Эдуард Хегера - мы готовы это обсуждать", - сказал Ричард Сулик.

Напомним, Хегеру временно поручили обязанности министра здравоохранения после отставки Марека Крайчи - именно он предоставил экстренное разрешение на использование "Спутника".

Политический кризис в Словакии спровоцировала закупка правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.

Подробнее об этом - в статье Вакцина популизма: почему премьер Словакии стал сторонником российского "Спутника".