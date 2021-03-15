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Глава Минздрава Польши предупредил о возможности локдауна по всей стране

Понедельник, 15 марта 2021, 17:06

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский предупредил, что если количество заражений и в дальнейшем будет расти, в стране не исключен национальный локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Если мы будем иметь дело с ускорением динамики инфекций, будут приняты решения об ограничениях по всей стране", - заявил министр здравоохранения.

По его словам, последние данные по заражениям вызывают беспокойство.

"По количеству заражений, сложная ситуация в воеводствах, уже охваченных дополнительными ограничениями", - заявил Недзельский.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 10 896 человек. В минувший понедельник число новых случаев составило 6170.

Ранее сообщалось, что Варминско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любушское воеводства страны, где заболеваемость COVID-19 находится на самом высоком уровне, перешли в режим локдауна.

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