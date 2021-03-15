Глава МОЗ Польщі попередив про можливість локдауну по всій країні

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський попередив, що якщо кількість заражень і надалі ростиме, в країні не виключений національний локдаун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Якщо ми матимемо справу з прискоренням динаміки інфекцій, будуть прийняті рішення про обмеження по всій країні", - заявив міністр охорони здоров'я.

За його словами, останні дані щодо заражень викликають занепокоєння.

"Щодо кількості заражень, найскладніша ситуація у воєводствах, вже охоплених додатковими обмеженнями" - заявив Недзельський.

Згідно з офіційними даними, за минулу добу коронавірус підтвердили у 10 896 осіб. Минулого понеділка число нових випадків склало 6 170.

Раніше повідомлялося, що Вармінсько-Мазурське, Поморське, Мазовецьке і Любуське воєводства країни, де захворюваність COVID-19 знаходиться на найвищому рівні, перейшли в режим локдауну.