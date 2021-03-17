Правительство Болгарии планирует третий национальный локдаун

Правительство Болгарии, вероятно, объявит о третьем национальном локдауне в понедельник, поскольку страна сильно пострадала от третьей волны эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Органы здравоохранения предлагают закрыть школы, детские сады, рестораны, торговые центры, тренажерные залы, кинотеатры и театры. Окончательные решения по ограничению будут приняты в четверг.

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С субботы усилят Коронавирусная ограничения в столице Софии. Больницы в городе становятся переполненными 75% больничных коек, отведенных для пациентов с COVID-19, сейчас заняты.

Ситуация в городе ухудшилась, растет число детей, госпитализированных с COVID-19.

"Мы на грани, и нам нужно подумать о более серьезных ограничительных мерах. Может, нам стоит позаботиться и о младших детях. К сожалению, им также придется временно прекратить занятия в детских садах", - сказал директор крупнейшей больницы скорой помощи страны Асен Балтов.

Рестораны в Болгарии открылись 1 марта, а детские сады - с 4 января.

Всего несколько дней назад министр здравоохранения Болгарии заявил, что ситуация в стране находится под контролем.