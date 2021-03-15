Болгария сообщила дату открытия туристического сезона: условия въезда

Власти Болгарии планируют с 1 мая открыть туристический сезон в стране и принимать туристов из стран, не входящих в Евросоюз.

Об этом сообщила министр по туризму Болгарии Мария Николова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BNR News.

"Наша идея в этом сезоне - открыть сезон с 1 мая, чуть раньше, что в условиях пандемии дает нам возможность соблюдать меры, предложенные органами здравоохранения", - сказала она.

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Противоэпидемические мероприятия по размещению и питанию на курортах будут определены в понедельник, 15 марта документ министра туризма.

Министр здравоохранения Костадин Ангелов заявил, что Болгария присоединится к так называемому "электронному зеленому туристическому сертификату", и у каждого туриста, желающего посетить страну, будет три варианта.

"Человек должен или быть вакцинирован, или переболеть и иметь антитела, или иметь отрицательный результат ПЦР-теста", - сказал министр Ангелов.

Николова добавила, что Болгария заключает дополнительные двусторонние соглашения о допуске туристов по справкам о вакцинации.

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"Мы вводим единые требования по европейским стандартам, а именно - вакцина, тест ПЦР... тест для тех, кто болел коронавирусом, выданный не более чем через 6 месяцев после заболевания", - сказала она.

Премьер-министр Бойко Борисов заявил, что свои шаги по открытию для туристов Болгария, которая не входит в Шенгенскую зону, согласовывает с Еврокомиссией.

По его словам, Болгария имеет право, предоставленное Европейской комиссией, допускать туристов из "третьих стран", которые не являются членами ЕС, с отрицательным результатом ПЦР-теста, которые имеют антитела или вакцинированы вакциной, отличной от одобренных в ЕС.

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