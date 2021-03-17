Уряд Болгарії планує третій національний локдаун 

Уряд Болгарії, ймовірно, оголосить про третій національний локдаун в понеділок, оскільки країна сильно постраждала від третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Органи охорони здоров'я пропонують закрити школи, дитячі садки, ресторани, торгові центри, тренажерні зали, кінотеатри та театри. Остаточні рішення щодо обмежень будуть прийняті в четвер.

З суботи посилять коронавірусні обмеження в столиці Софії. Лікарні у місті стають переповненими: 75% лікарняних ліжок, відведених для пацієнтів з COVID-19, зараз зайняті.

Ситуація в місті погіршилася, зростає число дітей, госпіталізованих з COVID-19.

"Ми на межі, і нам потрібно подумати про більш серйозні обмежувальні заходи. Може, нам варто подбати і про молодших дітей. На жаль, їм також доведеться тимчасово припинити навчання в дитячих садах", - сказав директор найбільшої лікарні швидкої допомоги країни Асен Балтов.

Ресторани в Болгарії відкрилися 1 березня, а дитячі садки - з 4 січня.

Всього кілька днів тому міністр охорони здоров'я Болгарії заявив, що ситуація в країні перебуває під контролем.