Во Франции и Германии накапливаются неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca

Французские и немецкие власти пока безуспешно пытаются убедить людей в том, что вакцина фармацевтического гиганта AstraZeneca так же эффективна, как и другие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Запасы вакцин от британо-шведской фирмы остаются неиспользованными в обеих странах, несмотря на желание положить конец пандемии, которая вызвала социальную и экономическую катастрофу в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны.

По данным Министерства здравоохранения, во Франции было введено всего 273 тысяч доз из 1,7 миллиона, полученных на конец февраля. В Германии похожая ситуация: по состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, но использовано лишь 240 тысяч.

Эксперты говорят, что производство этой вакцины дешевле, чем Pfizer/BioNTech и Moderna, и не требует ультрахолодного хранения, что упрощает логистику. Но и Франция, и Германия отказались разрешать вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет, что усилило опасения по поводу ее эффективности.

Публикация неубедительных данных испытаний компании в ноябре прошлого года в сочетании с вопросами о ее способности предотвращать появление новых штаммов COVID-19 усилили скептицизм. Критики также отмечают, что регулирующие органы США еще не одобрили вакцину AstraZeneca.

Но Жак Баттистони, глава профсоюза врачей MG France, на прошлой неделе осудил широко распространено "избиение AstraZeneca", из-за которого много флаконов до сих пор не использованы. А национальный координатор вакцинации Ален Фишер на прошлой неделе пожаловался на то, что "плохая пресса" вокруг вакцины была "глубоко несправедливой".

Президент Франции Эммануэль Макрон, который сначала сказал, что укол AstraZeneca "почти неэффективен" для людей старше 65 лет, теперь призывает людей его применять. "Если мне предложат эту вакцину, я, очевидно, соглашусь", - сказал он.

Данные исследования, опубликованные в понедельник английскими органами здравоохранения, показали, что укол был "очень эффективным" в предотвращении серьезного течения заболевания у пожилых людей, с более чем 80-процентным сокращением госпитализаций.

Ранее в правительстве Германии заявили, что планируют предлагать вакцину AstraZeneca ключевым госслужащим, чтобы повысить доверие к ней.

Напомним, последние опросы показывают, что 34% немцев не планируют делать прививки от коронавируса.