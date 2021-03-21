В Германии ускорились темпы распространения коронавируса

В Германии темпы распространения коронавируса достигли точки, после которой правительство договорилось отменить ослабление локдауна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Количество новых заражений коронавируса в Германии за семь дней из расчета на 100 000 населения в воскресенье, 21 марта, пересекло критическую отметку в 100 и достигло 103,9, свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха (RKI).

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В начале марта федеральное правительство и власти земель Германии согласились ослабить локдаун в стране при условии, если показатель новых заражений на 100 000 населения за семь дней не будет превышать 100 случаев в течение трех дней подряд.

В случае, если в отдельной земли или же в стране в целом это все же произойдет, было договорено применить "экстренный тормоз" для уже введенных смягчений противоэпидемического режима.

Для разных регионов страны этот показатель сильно отличается. По данным RKI, в Тюрингии он уже превысил отметку в 207, а в Баварии - в 108 случаев соответственно. В то же время в Берлине он все еще находится ниже критического показателя, достигая 94, а в Шлезвиг-Гольштейне он сейчас составляет "всего" 59,5.

В понедельник, 22 марта, власти земель и федеральное правительство уже запланировали провести совместное совещание, на котором будут обсуждаться планы дальнейших действий по преодолению пандемии COVID-19 в Германии.

На днях Гамбург стал первым немецким городом, который возвращается к жесткому карантину в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.