Перечный газ и водометы: в Германии дошло до столкновений полиции и коронаскептиков

Тысячи противников коронавирусных ограничений вышли на улицы немецкого города Кассель во время одной из крупнейших в этом году подобных демонстраций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Hessenschau.

По данным правоохранителей, на демонстрацию в Касселе вышли более 10 000 человек.

Столкновения начались, когда группа митингующих пыталась прорваться через полицейские кордоны, чтобы присоединиться к остальной толпе.

При этом участники акции игнорировали требования полиции.

Правоохранители применили "перечный газ и дубинки" против протестующих, сообщила полиция, добавив, что были "неоднократные нападения" на работников чрезвычайных служб. Также для разгона митингующих были применены водометы.

Акцию протеста созваол движение Querdenker или "Латеральные мыслители", группа, которая организовала крупнейшие в Германии "антикоронавирусніе" демонстрации с начала пандемии.

Это движение привлекло людей левых взглядов, сторонников теорий заговора, антивакцинаторов и правых экстремистов.

Протесты происходят, когда Германия борется с резким ростом уровня заражения коронавирусом.