Глава BioNTech: Европа будет контролировать пандемии до конца лета

Один из руководителей и соучредителей немецкой компании-разработчика вакцины от коронавируса BioNTech Угур Шахин считает, что коронавирус будет под контролем в большинстве европейских стран и в США до конца лета, учитывая вакцинацию.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

"Во многих странах Европы и США мы, вероятно, в конце лета будем находиться в ситуации, когда нам не понадобятся локдауны", - сказал Шахин.

Однако, по его словам, "вирус никуда не денется", и пройдет как минимум год, прежде чем человечество "овладеет ситуацией".

"Будут вспышки, но они будут фоновым шумом. Будут мутации, но они не испугают нас", - сказал он.

Шахин считает, что в частности в Германии возможно обеспечить вакцинацию 70% немцев до конца сентября, после чего ситуация станет более контролируемой.

По состоянию на субботу почти 9% населения Германии получили хотя бы одну дозу вакцины.

Между тем в Британии 50% взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины.