В Польше попал в аварию украинский автобус: 1 погибший, 4 пострадавших

В Польше на территории Подкарпатского воеводства попал в аварию украинский автобус, в результате чего один человек погиб и четверо получили травмы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на трассе А4 возле села Кашице ночью в воскресенье. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы. Все ли они были гражданами Украины - не сообщается.

Фото: Darek Delmanowicz / PAP

Подробные обстоятельства происшествия еще не известны. По предварительной информации, автобус врезался в заграждение и вылетел в кювет.

Фото: Darek Delmanowicz / PAP

Отмечают, что ночью на дорогах воеводства были сложные условия из-за погоды.

Фото: Darek Delmanowicz / PAP

RMF отмечает, что авария произошла почти там же, где в начале марта разбился другой украинский автобус с 57 людьми. Тогда погибли пять человек.