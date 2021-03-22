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В Польше попал в аварию украинский автобус: 1 погибший, 4 пострадавших

Понедельник, 22 марта 2021, 07:50

В Польше на территории Подкарпатского воеводства попал в аварию украинский автобус, в результате чего один человек погиб и четверо получили травмы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на трассе А4 возле села Кашице ночью в воскресенье. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы. Все ли они были гражданами Украины - не сообщается.

 
Фото: Darek Delmanowicz / PAP

Подробные обстоятельства происшествия еще не известны. По предварительной информации, автобус врезался в заграждение и вылетел в кювет.

 
Фото: Darek Delmanowicz / PAP

Отмечают, что ночью на дорогах воеводства были сложные условия из-за погоды.

 
Фото: Darek Delmanowicz / PAP

RMF отмечает, что авария произошла почти там же, где в начале марта разбился другой украинский автобус с 57 людьми. Тогда погибли пять человек.

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