В Польше уточнили количество погибших в аварии автобуса украинцев

В аварии украинского автобуса, которая произошла ночью в Подкарпатском воеводстве Польши, погибло 5 человек, а не 6, как сообщалось ранее.

Соответствующаю информацию уточнил представитель подкарпатского воеводы Михал Мельничук, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"После проверки во всех больницах, в которых находятся пострадавшие, выяснилось, что погибли пять человек", - сказал он.

В украинском автобусе путешествовали 57 человек, в том числе двое водителей. Все - граждане Украины.

Сейчас в больницах находятся 34 пострадавших.

"Но это число может измениться, потому что в больницу обращаются люди, которые до того находились в школе в Ярославе", - сказал Мельничук.

На месте аварии все еще продолжаются следственные работы.

Как сообщалось, президент Польши Дуда выразил соболезнования семьям погибших в аварии украинского автобуса в Подкарпатском воеводстве.