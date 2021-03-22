У Польщі зазнав аварії автобус з українцями: 1 загиблий, 4 постраждалих

У Польщі на території Підкарпатського воєводства зазнав аварії український автобус, внаслідок чого одна людина загинула і четверо травмувалися.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася на трасі А4 біля села Кашице вночі у неділю. В автобусі було загалом 10 людей. З них одна загинула, ще четверо отримали травми. Чи всі вони були громадянами України - не повідомляють.

Фото: Darek Delmanowicz / PAP

Детальні обставини події ще не відомі. За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу та вилетів у кювет.

Фото: Darek Delmanowicz / PAP

Зазначають, що вночі на дорогах воєводства були складні умови через погоду.

Фото: Darek Delmanowicz / PAP

RMF зазначає, що аварія сталась майже там само, де на початку березня розбився інший український автобус з 57 людьми. Тоді загинули п'ятеро осіб.