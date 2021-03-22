У Польщі зазнав аварії автобус з українцями: 1 загиблий, 4 постраждалих
Понеділок, 22 березня 2021, 07:50
У Польщі на території Підкарпатського воєводства зазнав аварії український автобус, внаслідок чого одна людина загинула і четверо травмувалися.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Аварія сталася на трасі А4 біля села Кашице вночі у неділю. В автобусі було загалом 10 людей. З них одна загинула, ще четверо отримали травми. Чи всі вони були громадянами України - не повідомляють.
Детальні обставини події ще не відомі. За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу та вилетів у кювет.
Зазначають, що вночі на дорогах воєводства були складні умови через погоду.
RMF зазначає, що аварія сталась майже там само, де на початку березня розбився інший український автобус з 57 людьми. Тоді загинули п'ятеро осіб.
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